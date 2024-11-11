ФИФА объявила, что жеребьевка клубного чемпионата мира состоится 5 декабря в Майами. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на весь мир.

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Турнир с участием 32 команд пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. 31 участник уже известен, последний участник определится в финале Копа Либертадорес между Ботафого и Атлетико Минейро. Эта встреча будет сыграна 30 ноября.

Сетка турнира предполагает 8 групп по 4 команды: две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф. Чемпиону предстоит сыграть семь игр, чтобы завоевать титул, а матч за третье место не предусмотрен. Таков был изначальный план президента ФИФА Джанни Инфантино.

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