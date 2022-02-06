Клубный чемпионат мира: Аль-Хиляль стал последним участником 1/2 – определились полуфинальные пары
Аль-Хиляль благодаря разгрому Аль-Джазиры завоевал путевку в следующий раунд клубного ЧМ, где сыграет с Челси.
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Аль-Хиляль – Аль-Джазира – 6:1
Голы: Игало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсари, 78, Марега, 88, Каррильо, 90+2 (пен.) – Диаби, 14
В поединке решалась судьба последней путевки в полуфинал клубного ЧМ. Аль-Джазира начала активно и забила первой уже на 14-й минуте. Но потом что-то пошло не так.
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Разъяренные игроки Аль-Хиляля после пропущенного гола разбили соперника, отличившись дважды в первом тайме и еще четыре раза во втором. Финальный свисток зафиксировал более чем убедительную победу номинальных хозяев.
Это значило, что "лидеры" в полуфинале клубного чемпионата мира сыграют с лондонским Челси. Вторую пару составили бразильский Палмейрас и египетский Аль-Ахли.
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