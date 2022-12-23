Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей, – источник
Консультации представителей высшего дивизиона с Министерством молодежи и спорта Украины дали необходимый результат.
Клубы УПЛ получили разрешение на проведение сборов с границей, сообщает издание Український футбол.
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По информации источника, в течение осени готовилась основа для юридической поддержки этого решения. Представители элиты проводили консультации с Министерством молодежи и спорта Украины, итогом которых стало принципиальное согласие на выезд футболистов за границу во время войны.
Интересно, что такое решение не касается клубов низших лиг – они будут тренироваться в Украине. Для более качественной подготовки многие из них примут участие в Зимнем кубке.
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