Бешикташ арендует вингера Жоту Силву у Ноттингем Форест, информирует Фабрицио Романо. Сообщается, что аренда составит 3 млн евро, а в конце сезона "орлы" будут обязаны выкупить португальца за 17 млн евро.

Претендент на Кевина хотел подписать одноклубника Зинченко – он опоздал на минуту

Жота провел за "лесников" лишь один сезон – год назад Ноттингем приобрел его у Витории Гимараэш за 7+6 млн евро. В 32 матчах в АПЛ он забил 3 мяча и оформил 1 ассист.

Ранее Ноттингем Форест пытался продать его Спортингу, однако клубы опоздали буквально на 1 минуту, после чего трансферное окно в Англии и Португалии закрылось.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас