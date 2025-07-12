Джордже Петрович окончательно покидает Челси – 25-летний сербский вратарь переходит в Борнмут за 25 миллионов евро.

Борнмут предложил Челси 25 млн фунтов за вратаря – клуб Забарного сравнялся с другим конкурентом из АПЛ

Как сообщает The Athletic, стороны достигли полной договоренности, а сам игрок уже готовится пройти медосмотр и подписать пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Петрович выступал во французском Страсбурге – клубе-партнере Челси в рамках структуры BlueCo. В Лиге 1 он провел 31 матч, помог команде финишировать седьмой и попасть в Лигу конференций, а также был признан лучшим игроком сезона по версии фанатов.

Несмотря на хорошую форму, еще до возвращения в Лондон Петрович знал, что не входит в долгосрочные планы клуба. В Челси действовало джентльменское соглашение – позволить вратарю сменить команду, если поступит предложение в 25 миллионов. Именно такую сумму готов выложить Борнмут, который ищет замену после ухода Кепы Аррисабалаги.

В новом сезоне наставник Борнмута Андони Ираола рассчитывает на серьезное усиление, и трансфер Петровича станет одним из ключевых приобретений. Официальное завершение перехода ожидается уже в начале следующей недели – осталось только согласовать персональные условия и пройти медосмотр.

Напомним, еще один клуб Лиги 1 – ПСЖ – до сих пор работает над трансфером украинского защитника Борнмута Ильи Забарного.

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