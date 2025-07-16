"Вишни" официально подтвердили переход вратаря Джордже Петровича из Челси. Новичок подписал контракт на 5 лет, а инсайдеры раскрывают сумму компенсации – 25 млн фунтов (около 29 млн евро).

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Борнмуту нужен был новый вратарь после завершения аренды Кепы Аррисабалаги, который также принадлежал Челси. Клуб Ильи Забарного снова обратился к "синим", но на этот раз относительно полноценного трансфера. 25-летний Петрович прошлый сезон продуктивно отыграл в аренде за Страсбур – 31 матч, 38 пропущенных мячей и 10 "клиншитов". Фанаты французского клуба признали Джордже лучшим игроком кампании.

Правда, на репутации Петровича есть и темное пятно. В марте 2024-го он вместе со сборной Сербии приехал в Москву на товарищеский матч против местных "болотных", да еще и потерпел унизительное поражение 0:4.

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