Клуб Забарного отдал 29 млн евро за вратаря Челси, который опозорился игрой на России
Борнмут потратил серьезные средства, чтобы укомплектовать голкиперское звено.
"Вишни" официально подтвердили переход вратаря Джордже Петровича из Челси. Новичок подписал контракт на 5 лет, а инсайдеры раскрывают сумму компенсации – 25 млн фунтов (около 29 млн евро).
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Борнмуту нужен был новый вратарь после завершения аренды Кепы Аррисабалаги, который также принадлежал Челси. Клуб Ильи Забарного снова обратился к "синим", но на этот раз относительно полноценного трансфера. 25-летний Петрович прошлый сезон продуктивно отыграл в аренде за Страсбур – 31 матч, 38 пропущенных мячей и 10 "клиншитов". Фанаты французского клуба признали Джордже лучшим игроком кампании.
Правда, на репутации Петровича есть и темное пятно. В марте 2024-го он вместе со сборной Сербии приехал в Москву на товарищеский матч против местных "болотных", да еще и потерпел унизительное поражение 0:4.
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