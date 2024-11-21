Тростянец завершил сотрудничество с семью игроками, сообщает клубная пресс-служба.

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Со всеми футболистами контракты были расторгнуты досрочно. Команду покинули: центральный защитник Семен Даценко (соглашение было рассчитано до 30 июня 2025 г.), левый защитник Анатолий Клюс (31 декабря 2025 г.), правый защитник Роман Заря (31 декабря 2025 г.), левый вингер Евгений Проданов (31 декабря 2025 г.), правый вингер Никита Кошкин (30 июня 2026 г.), нападающий Сергей Козак (31 декабря 2025 г.) и защитник Павел Гавриш (31 декабря 2025 г.).

Напомним, на зимнюю паузу Тростянец ушел на шестой строчке группы Б Второй лиги. Вторая часть сезона в третьем по силе дивизионе стартует в апреле 2025 года.

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