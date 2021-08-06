Черкасский клуб ЛНЗ, который только в этом сезоне дебютировал в профессиональном футболе, оригинально представил новую форму.

Джорджина разделась на яхте – новая порция провокации от горячей девушки Роналду

Для привлечения внимания команда доверила презентацию экипировка горячей модели. Девушка прекрасно справилась со своей задачей, оставив болельщикам яркие кадры с новой формой черкасского коллектива.

После двух туров группы А Второй лиги ЛНЗ расположился на 5-й строчке с тремя очками.

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