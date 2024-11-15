Команды Второй лиги завершили первый круг соревнований и вернутся к игре только в апреле. Некоторые клубы уже начали работу по переукомплектованию игроками на 2025 год. В частности, пресс-служба киевского Локомотива сообщила о прощании сразу с 6-ю футболистами.

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Клуб покинули: защитники Даниил Сидоренко и Владислав Блазунь, вингеры Эдвард Кобак и Даниил Янюк, хавбеки Богдан Мельник и Ярослав Доброхотов.

Интересно, что большинство из этих игроков имеет серьезный опыт игры на высоком уровне. Для примера, 22-летний Кобак успел поиграть за Днепр, Шахтер, Минай, Металлист, хорватскую Дубраву, польский Карпаты Кросно и черногорскую Искру. 29-летний Блазунь начинал в литовском Таурасе, а воспитанник Шахтера Сидоренко выступал за Ингулец и Колос.

Напомним, Локомотив в турнирной таблице группы Б Второй лиги идет пятым, набрав 17 очков. От лидера – Колоса-2 – киевляне отстают на 9 пунктов.

К слову, в начале года Локомотив пострадал от ракетной атаки россиян – была уничтожена клубная база, а убытки достигли десятков миллионов гривен.

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