Клуб Второй лиги лишился президента – игроки и тренеры без зарплаты больше трех месяцев
13:41 - Читати українською
Весеннюю части сезона Буковина начнет с новым руководителем.
В последний день 2021 года Вадим Заяц сложил свои полномочия президента черновицкого клуба, сообщает Meta Ratings.
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47-летний функционер, занимавший этот пост с 2019 года, запомнился болельщикам чехардой на тренерском мостике Буковины. Заяц ушел, но оставил за собой серьезные долги – футболисты и тренерский состав получали зарплату в последний раз еще в начале октября.
Напомним, на зимнюю паузу Буковина ушла на девятой строчке турнирной таблицы группы А Второй лиги, имея в своем активе 23 очка.
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