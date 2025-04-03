Руководство киевского клуба дало наставнику два матча, для того, чтобы доказать свою профпригодность. Перед Шищенко в ближайших играх чемпионата против Ингульца (4 апреля) и Черноморца (12 апреля) поставлены максимальные цели, сообщает Футбол с вертолета.

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Отмечается, что любая потеря очков в этих матчах может стоить главному тренеру должности. Сейчас Оболонь занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе "пивоваров" 18 набранных баллов.



Напомним, Сергей Шищенко возглавляет Оболонь с сентября 2024 года, он заменил Валерия Иващенко с которым клуб вышел в высший дивизион страны из Первой лиги. Ранее Шищенко тренировал Шахтер U-19, Звягель и Полесье, из которого его уволили в марте 2024 года.

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