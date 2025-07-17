Клуб УПЛ украл у Динамо из-под носа одну из главных трансферных целей киевлян
Звезда Ворсклы Ибрахим Кане, вероятно, продолжит карьеру в Колосе.
Неудачи киевского Динамо на трансферном рынке продолжаются. После провала перехода Салифа Сума из азербайджанской Зиры столичный клуб потерял еще один потенциальный вариант усиления команды, сообщает Sport.ua.
В Ворскле прокомментировали информацию об интересе Динамо к Кане
Колос неожиданно выиграл гонку за вингера Ворсклы Ибрахима Кане. Ковалевский клуб согласовал детали перехода. Легионеру предложили контракт до лета 2027 года. В ближайшее время следует ожидать официального подтверждения о трансфере.
Напомним, что вице-президент Ворсклы Олег Лысак подтверждал информацию об интересе Динамо к Кане и признавался, что Александр Шовковский лично разговаривал с тогдашними представителями команды относительно малийца.
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