Металлист 1925 года активно подыскивает усиление в линию атаки.

Ари Моура попал на радар харьковского клуба. Как сообщает Sport.ua, игрок находится в тренировочном лагере команды.

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Бразильский вингер прошлый сезон провел в составе израильской команды Нес-Циона. Ари Моура принял участие в 29 матчах, в которых забил один гол. Футболист принадлежит бразильскому клубу Метраполитано.

К слову, Металлист 1925 года готовится к новому сезону. Подопечные Эдмара проведут четыре товарищеских встречи во время собрания: 8 июля – против Вереса, 10 июля – с ФК Мостиска, 14 июля – с Агробизнесом, а 21 июля – против Руха.

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