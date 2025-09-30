Инсайдер Игорь Бурбас заявил, что Рух прекратит свое существование в случае вылета в Первую лигу.

"Из того что я слышал, если команда вылетает, то она даже в Первой лиге не будет выступать. Разгоняют, закрывают лавочку и футбола не существует. Академия лишь останется. Наверное, для выращивания футболистов в Карпаты", – сказал Бурбас в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Сейчас Рух занимает последнее 16-е место в турнирной таблице УПЛ. "Желто-черные" набрали три очка в семи турах чемпионата. В то же время Рух сенсационно разгромил Полесье (3:0) в 1/16 финала Кубка Украины. В следующей стадии турнира львовяне сыграют против ЛНЗ.

