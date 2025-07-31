Украинский форвард Полтавы Богдан Кобзарь получил серьезную травму во время тренировки, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, речь идет о разрыве крестообразных связок. Как следствие, 23-летний нападающий, который присоединился к новичку УПЛ только недавно, пропустит минимум полгода и сможет помочь своей команде только во втором круге.

Богдан в лазарете Полтавы присоединился к двум лидерам – Дмитрию Щербаку и капитану Владиславу Даниленко.

Напомним, Кобзарь – воспитанник луцкой Волыни, где и начал профессиональную карьеру. В июле 2022-го перешел в Александрию, за которую в целом провел 20 матчей, забив 1 гол. Отправлялся в аренду в Диназ и Подолье. В сентябре 2024-го перешел в Левый Берег, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, Полтава впервые в своей истории вышла в элиту украинского футбола.

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