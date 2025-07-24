Молдавский хавбек перейдет в Рух на правах аренды, сообщает ТаТоТаке. По информации портала Transfermarkt, соглашение Райляну с львовским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26.

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22-летний футболист может сыграть на позиции инсайда и опорного полузащитника. В прошлом сезоне Влад выступал за молдавский Зимбру, провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Также в активе Райляну 5 голов в 12 играх за молодежную сборную Молдовы. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона Рух занял восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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