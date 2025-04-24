"Очередная ужасная ночь, которую устроила украинцам страна-агрессор. В частности, сегодня ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву – атаковала дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

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По предварительным данным, 9 человек погибли, десятки получили ранения. Пострадали пять районов столицы, разрушены жилые дома, продолжаются поиски людей, которые вероятно остаются под завалами.

Мир должен называть вещи своими именами: Россия – террорист, который не ищет мира, а продолжает убивать мирных украинцев", – говорится на странице клуба в Facebook.

Напомним, в ночь на 24 апреля РФ нанесла комбинированную атаку по Украине. Известно, что в результате обстрела Киева 9 человек погибли, более 60 – ранены.

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