Нападающий Вереса Марко Мрвалевич переходит на правах аренды в словенскую Муру.

Как сообщает официальный сайт Вереса, форвард команды Марко Мрвалевич на правах аренды до конца сезона 2025/26 будет выступать за словенскую Муру.

Черногорец присоединился к Вересу зимой 2024 года. В составе ровенчан он провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

Во второй части прошлого сезона Мрвалевич также играл в аренде – за польский ЛКС, выступающий в Первой лиге чемпионата Польши.

Нынешнее соглашение 24-летнего нападающего с Вересом рассчитана до завершения сезона 2026/27, поэтому после возвращения из Словении футболист будет оставаться в системе ровенского клуба.

