Ингулец определился со стадионом, на котором может проводить свои домашние матчи в УПЛ – придется преодолевать немалое расстояние.

Матч 22-го тура против Вереса Ингулец проведет на стадионе Горняк в Кривом Роге, который заявлен как резервный, сообщает ТаТоТаке.

Скандальный стадион Ингульца – в УАФ сообщили, когда арену введут в эксплуатацию

А вот матчи против Оболони (4 апреля) и Карпат (14 апреля) планируют проводить на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе. Для этого надо либо заявить тернопольскую арену основной, или изменить резервный стадион вместо криворожского.

Напомним, Ингулец не смог получить разрешение проводить матчи УПЛ на своем новом стадионе. Президент клуба Александр Поворознюк главной причиной называл "проблемы" с укрытием и жаловался на бюрократию и намеки на взятку, чтобы получить разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

Украина отдала Польше триумф в перестрелке – Бражко и еще один футболист сборной привезли 3 гола, дубля Вьюнника мало