Полтава в пятом туре должна сыграть против Карпат. Как сообщает ТаТоТаке, Павел Матвийченко не досчитается почти 10 игроков.

К уже травмированных Щербака, Даниленко и Кобзаря добавились Шаповалов, Плахтырь (сломал два ребра в матче против Зари) и Восконян (мышечные проблемы). Также из-за повреждения, вероятно, не сыграет Марусич, а Опанасенко, Ходуля и Мисюра только-только восстановились после своих травм.

Правда, Матвийченко сможет рассчитывать на защитника Игоря Коцюмаку, который вернулся в общую группу. К слову, заявка полтавчан ограничена 23 футболистами.

Полтава и Карпаты сыграют в воскресенье 14 сентября. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

