Юношеские команды Руха имеют задолженности по выплате зарплат. Только первая команда “желто-черных” получает заработную плату вовремя, сообщает Sport.ua.

"Это была большая ошибка": экс-нападающий Руха рассказал о скандальном отъезде из Львова и задолженности зарплаты

Отмечается, что задолженность в Рухе-2, который играет во Второй лиге, составляет четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров академии – 2-3 месяца. Впрочем, клубное руководство обещает ликвидировать все задолженности до окончания текущего сезона.

Сейчас львовский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 34 очками после 26-ти туров чемпионата. В декабре 2024 года стало известно о соглашении об объединении между Рухом и Карпатами для развития львовского футбола.

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