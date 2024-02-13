"Проблемы серьезные у Черноморца. Мне жаль Григорчука, что он сейчас работает в таких условиях, поскольку футболисты ищут себе лучшей доли. Да, у них есть контракты, но если они находят себе лучшие варианты, то смысла держать этих футболистов взаперти нет никакого, потому что они не будут играть.

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Думаю, что Черноморцу будет сложно удержать темп, который он имел перед началом сезона и в начале сезона, когда команда действительно показывала яркий футбол и претендовала на самые высокие места. Но там и судьи вклинились очень неплохо и, бесспорно, ситуация там сложилась сейчас не очень хорошая", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Добавим, что Черноморец завершил осеннюю часть чемпионата Украины на восьмом месте, набрав 22 очка.

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