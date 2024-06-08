ЛНЗ интересуется защитником Копера Марком Пабаем, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

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23-летний игрок преимущественно действует справа, но может закрыть и позицию центрального защитника. Учитывая направленность черкасцев подписывать недорогих и качественных иностранцев из Восточной Европы и Балкан Марк станет не последним легионером в составе ЛНЗ этим летом.

Напомним, Пабай – воспитанник нидерландского Утрехта, где и начал профессиональную карьеру. Выступал также за местный Зволле, итальянский СПАЛ и словенский Табор. В сезоне 2023/24 провел за Копер 33 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста. Его контракт со словенцами действует до 31 мая 2025 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. За национальную сборную Либерии провел 7 матчей.

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