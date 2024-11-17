Млден Бартулович (справа) – один из кандидатов на должность наставника ЛНЗ/ФК Шахтер

В ЛНЗ раздумывают над сменой главного тренера, сообщил Бурбас в авторской программе на своем YouTube-канале.

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Отмечается, что ожидания от сотрудничества с Андресом Карраско не оправдываются, ведь черкасский клуб после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке.

По информации источника, агент Алексей Люндовский и его партнер Евгений Красников предлагают ЛНЗ бывшего наставника СК Днепр-1 Александра Кучера. Среди других кандидатов – Желько Любенович из Миная, Младен Бартулович из Зари и Роман Григорчук, который недавно покинул Нефтчи.

Интересно, что с Григорчуком переговоры велись еще в конце прошлого сезона и во время межсезонья, однако не увенчались успехом.

Напомним, Карраско возглавил ЛНЗ в июне 2024, подписав соглашение на один год.

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