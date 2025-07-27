Игорь Тимченко, ныне исполняющий обязанности коуча Полтавы (пока главный тренер Владимир Сысенко проходит курс лечения за пределами страны), рассказал о подготовке команды к дебюту в элите.

– В ключевой отрезок сезона главный тренер Полтавы Владимир Сысенко доверил вам руководить командой, пока он на больничном. Этот опыт изменил ваше восприятие тренерской работы?

– У меня было время переварить, когда Владимир Анатольевич мне сообщил, что будет ехать за границу и я должен руководить командой на месте. Он всегда был привлечен дистанционно. Я почувствовал на себе, что это – быть главным. Ты отвечаешь абсолютно за все. На футболистах такого бремени не чувствуется совсем. В этот момент мне очень помогла команда. Все работали так, как нужно, были объединены вокруг одной цели.

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За это время Владимир Анатольевич постоянно выходил на связь, общался индивидуально с игроками, участвовал в стратегических совещаниях с руководством. Он полностью держит руку на пульсе.

– Владимир Сысенко выведет Полтаву на дебютный матч команды в УПЛ?

– Сложно ответить. Я знаю, что он очень рвется в бой и как только получит разрешение врачей, вернется в Украину.

– Что может поспособствовать удачному дебюту?

– Если каждый на своей позиции не будет выпадать, хорошо подготовится физически и на поле будет правильно оценивать ситуацию, это поможет нам взять очки в первом же матче, – сказал Тимченко в интервью Українському футболу.

Напомним, по итогам прошлого сезона Полтава впервые в своей истории вышла в УПЛ. Дебютный матч в элите команда сыграет в пятницу, 1 августа, против львовского Руха.

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