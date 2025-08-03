Сандерленд, который этим летом вернулся в английскую Премьер-лигу после семилетнего перерыва, не жалеет средств на усиление – и теперь планирует сделать, возможно, самое громкое приобретение в своей истории. Как сообщает журналист Флориан Платтенберг, "черные коты" внесли в свой шортлист нападающего РБ Лейпциг Лоиса Опенду.

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Бельгиец стал настоящим лидером Лейпцига – за два сезона он забил 41 гол в 89 матчах. Но после того, как клуб потерял право выступать в Лиге чемпионов, из команды могут уйти сразу несколько лидеров. Источники утверждают, что Хави Симонс близок к переходу в Челси, а на Беньямина Шешко претендуют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Сандерленд, в свою очередь, уже потратил более 130 миллионов евро за лето, приобретя таких игроков, как Энзо Ле Фе, Хабиб Диарра, Саймон Адингра и Гранит Джака. Часть средств клуб получил благодаря продажам – в частности, Джоба Беллингема за 32 млн евро в Боруссию Д и Тома Уотсона в Брайтон за 11 млн.

Несмотря на все эти трансферы, интерес к Опенде выглядит как попытка выйти на новый уровень. Однако Плеттенберг отмечает: подписание бельгийца будет крайне сложным, ведь Лейпциг вряд ли согласится отпустить еще одного ключевого игрока после потенциальных продаж Симонса и Шешко.

Transfermarkt оценивает Опенду в 50 миллионов евро. Контракт игрока с РБ Лейпциг действует до 2028 года.

Напомним, что в составе Сандерленда находятся два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров. Туда же сватают Владислава Ваната и Дмитрия Резника.

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