Комитет по лицензированию рассмотрел заявки клубов на получение лицензий для участия в следующем сезоне чемпионата Польши и в еврокубках. Комиссия решила не предоставлять Лехии разрешение на выступления в Экстраклясе из-за финансовых проблем, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

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Лехия может обжаловать это решение через Комитет по вопросам лицензирования клубов PZPN в Апелляционный комитет по вопросам лицензирования клубов в течение пяти дней с момента их получения. В этом сезоне Лехию уже лишали лицензии из-за неуплаты трансферного долга. Однако позже клуб предоставил Комиссии документ, подтверждающий уплату соответствующего обязательства, в связи с чем приостановление лицензии было отменено.

Стоит отметить, что за Лехию выступают 5 украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, нападающий Богдан Вьюнник, вингер Максим Хлань, опорник Иван Желизко и хавбек Антон Царенко. Сейчас клуб из Гданьска занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши с 30-ю очками. Расстояние команды от зоны вылета составляет 3 балла.

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