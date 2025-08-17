На своем официальном сайте Сандерленд объявил о переходе Норди Мукиеле из ПСЖ. Французский защитник подписал контракт с английским клубом на четыре года.

Как сообщает Фабрицио Романо, ПСЖ получит за трансфер 27-летнего игрока 12 миллионов евро. Мукиеле присоединился к парижанам в 2022 году. Кампанию 2024/25 он провел в аренде в немецком Байере. Всего за ПСЖ Норди отыграл в 45 матчах, оформив четыре результативные передачи.

Стоит заметить, что Сандерленд проводит безумное трансферное окно. Этим летом "черные коты" оформили 12 переходов, которые обошлись клубу в 165 миллионов евро, что является клубным рекордом. Самым дорогим трансфером стал Хабиб Диарра, за которого отдали почти 32 млн евро.

Напомним, за Сандерленд выступают Назарий Русин и Тимур Тутеров.

