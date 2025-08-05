Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Резнык может оказаться в Англии.

Сандерленд недавно интересовался Дмитрием Ризныком. Была информация, что английский клуб даже делал предложение Шахтеру, которое "горняки" отклонили.

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Сандерленд усилил вратарскую линию, оформив трансфер Робина Рофса. Казалось, что на этом вопрос по голкиперам закрыт. Впрочем, ситуацию меняет неопределенность с физической формой Энтони Паттерсона, поскольку у 25-летнего игрока травма.

Как сообщает Sunderland Echo, Сандерленд все еще может возобновить свой интерес к Дмитрию Ризныку. Пока английский клуб не начал переговоры с Шахтером и не делал конкретных запросов по вратарю.

Напомним, Ризнык перебрался в Шахтер из Ворсклы в феврале 2023 года за 3 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В прошлом сезоне провел за донетчан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов (в 16 поединках отстоял "на ноль").

С "горняками" он дважды становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Кубок страны. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

К слову, в составе Сандерленда находятся два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.

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