Хин-Мин Сон объявил, что покинет Тоттенхэм после 10 лет в клубе. Главным претендентом на корейца является Лос-Анджелес.

Сон шокировал Тоттенхэм – официально объявил об уходе и хочет в клуб украинца

Как сообщает Николо Скира, американский клуб предложил 33-летнему вингеру Тоттенхэма зарплату в размере около 20 млн долларов в год. Рекордсмен по зарплате в МЛС – форвард Интер Майами Лионель Месси, который зарабатывает 20,45 млн за сезон.

Напомним, Хин-Мин Сон присоединился к Тоттенхэму в 2015 году. В целом он сыграл за "шпор" в 454 матчах, в которых забил 173 гола и отдал 101 ассист. Кореец вместе с клубом выиграл Лигу Европы в 2025 году. Сон в сезоне 2021/22 становился лучшим бомбардиром АПЛ, забив 23 гола.

К слову, за Лос-Анджелес выступает украинец Артем Смоляков.

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