Ноттингем Форест официально объявил о переходе Дилана Баква из Страсбура. 23-летний вингер подписал контракт с английским клубом на пять лет.

Как сообщает L'Equipe, Страсбур, в системе которого находится Эдуард Соболь, получил за трансфер игрока 35 миллионов евро. Это рекордная продажа эльзасцев в истории. Ранее самой дорогой сделкой клуба был переход Хабиба Диарра за 31,5 млн евро.

Баква присоединился к Страсбуру в 2023 году, перейдя из Бордо. В общем французский клуб он сыграл в 71 матче, забив 12 голов и отдав 21 ассист.

