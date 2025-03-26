Дженоа презентовала 4-й комплект формы, который подчеркивает историческую связь между двумя городами – Генуей и Буэнос-Айресом.

Дженоа выпустила четвёртый комплект формы, в котором сыграет в матче против Ювентуса. Эта форма посвящена 120-летию Боки Хуниорс, которая была основана генуэзскими эмигрантами в районе Ла-Бока в Буэнос-Айресе.

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Новый комплект выполнен в темно-синем цвете с центральной полосой и желтыми деталями, что подчеркивает также историческую связь между двумя клубами.

Напомним, что цвета Дженоа защищает Руслан Малиновский. После 29 туров "грифоны" занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А.