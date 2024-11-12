Левадия отпраздновали триумф в чемпионате Эстонии, не забыв об Украине.

В Эстонии завершился национальный чемпионат. Титул завоевала таллиннская Левадия, которая впервые за три года получила трофей.

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"Бело-зеленые" опередили своего ближайшего соперника Нымме Калью аж на 18 очков. А Флора, самая титулованная команда Эстонии, заняла лишь четвертую строчку. К слову, Левадия выиграла титул чемпиона в 11 раз в своей истории.

Таллиннский клуб принадлежит украинцу Виктору Леваде. Функционер помогает ВСУ и не забывает о своих корнях. Во время празднования победы в чемпионате развевался украинский флаг.

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