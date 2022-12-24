В канун Рождества "пчелы" пролонгировали сотрудничество с 49-летним датским специалистом. Новый контракт рассчитан до лета 2027 года.

Арсенал без Зинченко победил Милан, Ярмолюк получил 25 минут в неудачном спарринге Брентфорда

Франк возглавил Брентфорд в октябре 2018-го, а по итогам сезона 2020/21 вывел коллектив в английскую Премьер-лигу. Прошлый сезон подопечные Томаса завершили на 13 строчке. Самыми яркими моментами были победы над Арсеналом и Челси, а также ничья с Ливерпулем.