Клуб украинца в АПЛ продлил контракт с тренером
Руководство Брентфорда полностью доверяет главному тренеру Томасу Франку, что подтвердило соответствующими действиями.
В канун Рождества "пчелы" пролонгировали сотрудничество с 49-летним датским специалистом. Новый контракт рассчитан до лета 2027 года.
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Франк возглавил Брентфорд в октябре 2018-го, а по итогам сезона 2020/21 вывел коллектив в английскую Премьер-лигу. Прошлый сезон подопечные Томаса завершили на 13 строчке. Самыми яркими моментами были победы над Арсеналом и Челси, а также ничья с Ливерпулем.
В текущей кампании Брентфорд занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ после 15 проведенных матчей. Датский специалист активно приобщает к тренировкам с первой командой Егора Ярмолюка, который уже даже сыграл 18 минут в Кубке английской лиги.