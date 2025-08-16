Ракув призвал отстранить Маккаби (Хайфа) от еврокубков в следующем сезоне. Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы, победив 2:1 по сумме двух игр. Во время матча израильские болельщики растянули баннер с надписью “Убийцы с 1939 года”.

"Убийцы с 1939 года": клуб украинца оказался в центре политического скандала – вмешался даже президент Польши (ВИДЕО)

"В связи с возмутительными инцидентами с участием болельщиков Маккаби во время матча в Дебрецене в четверг, мы подали официальную жалобу в УЕФА, в которой, среди прочего, требовали исключить израильский клуб из еврокубков в следующем сезоне из-за неоднократных нарушений правил федерации.

Мы не согласны с искажением исторической правды. Поляки часто рисковали своей жизнью, укрывая евреев и организовывая сопротивление нацистской Германии. Организация Яд ва-Шем присвоила 7280 полякам звание Праведников народов мира за их бескорыстную помощь преследуемым евреям. Среди них люди, связанные с регионом Ченстохова, в том числе Эдвард Конарский, семьи Бруст и Мельчарек, а также отец Болеслав Врублевский.

Мы рассчитываем на помощь и поддержку государственных и профсоюзных органов в УЕФА", – говорится в заявлении Ракува на его официальном сайте.

Напомним, за Ракув выступает украинец Владислав Кочергин, однако сейчас он травмирован, поэтому пропустил разборки с Маккаби.

