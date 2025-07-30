Сандерленд в своих соцсетях объявил о переходе Гранита Джаки. Швейцарский полузащитник подписал контракт с "черными котами" до 2028 года.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Байер получит за своего игрока 20 миллионов евро от Сандерленда. Джака выступал за леверкузенцев с 2023 года. Всего он сыграл в 99 матчах, в которых забил шесть голов и отдал девять ассистов. В составе Байера Джака завоевал титул чемпиона Германии.

Стоит заметить, что швейцарец прекрасно знает чемпионат Англии. Ранее он выступал за Арсенал, с которым дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! pic.twitter.com/MLfHyKBVzo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025