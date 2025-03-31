ФИФА определил двух кандидатов, которые поборются за путевку на Клубный чемпионат мира-2025.

Мексиканский Леон дисквалифицировали из КЧМ, поскольку команда имеет общих владельцев с Пачукой. ФІФА предстоит выбрать клуб, который составит квартет с Челси, Фламенго и Эсперанс на турнире.

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Как сообщает Diario Sport, ФИФА активно просчитывают варианты, чтобы выбрать нового участника. Рассматривались несколько кандидатов и даже думали о Барселоне, Ливерпуль, Арсенал и Аль-Наср, которые не попали на турнир. Впрочем, было решено пойти другим путем.

"ФИФА может подтвердить, что рассматривает возможность проведения матча плей-офф между футбольным клубом Лос-Анджелес и мексиканской Америкой за право участия в Клубном чемпионате мира-2025, который заменит Леон. Более подробная информация будет предоставлена в надлежащее время.

Лос-Анджелес примет участие в матче, поскольку они заняли второе место в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 2023 года, который выиграл Леон. Америка будет соревноваться, поскольку имеет самый высокий рейтинг КОНКАКАФ в рейтинге Клубных чемпионатов мира ФИФА", – цитирует издание представителя Федерации.

Напомним, что за Лос-Анджелес играет украинский защитник Артем Смоляков.

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