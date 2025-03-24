В понедельник, 24 марта, канадский Монреаль уволил главного тренера Лорана Куртуа – он не продержался и двух месяцев. Об этом информирует официальный сайт "сине-чёрных". Сообщается, что временным наставником станет его помощник Марко Донадель.

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Никаких других изменений в тренерском составе не произошло. "Футбольный клуб Монреаль хотел бы поблагодарить Лорана за его вклад в развитие клуба", – говорится в заявлении. Напомним, что Куртуа возглавил Монреаль лишь 8 января. Во главе команды он успел провести только пять матчей.

Это увольнение стало первым в МЛС в 2025 году.

Напомним, что цвета Монреаля защищает 18-летний украинский форвард Геннадий Синчук.

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