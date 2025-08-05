Лос-Анджелес заплатит рекордную для МЛС сумму за подписание Хин-Мин Сона из Тоттенхэма – около 27 миллионов долларов, информирует инсайдер Бен Джейкобс. Сумма сделки превзойдет текущий рекорд в 22 миллиона долларов, уплаченных Атлантой Юнайтед за Эммануэля Латте Лета.

Клуб украинца заманивает Сона бешеной зарплатой – только Месси получает больше в МЛС

Сон уже находится на пути в Лос-Анджелес. Медицинское обследование состоится по его прибытии. Ранее сообщалось, что американский клуб предложил корейцу зарплату примерно в 20 млн долларов в год. Рекордсмен по зарплате в МЛС – форвард Интера Майами Лионель Месси, который зарабатывает 20,45 млн за сезон.

Напомним, что за Лос-Анджелес выступает украинец Артем Смоляков.

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