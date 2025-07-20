Полузащитник Палмейраса Ричард Риос находится в шаге от перехода в Бенфику, где выступает украинец Анатолий Трубин. Как сообщает Ojogo, португальский клуб достиг устной договоренности о трансфере игрока за 30 миллионов евро – 25 млн гарантированных и еще 5 млн в виде бонусов.

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Спортивный директор Бенфики Руй Педру Браз специально прибыл в Бразилию, чтобы финализировать соглашение с президентом Палмейраса Лейлой Перейрой.

Соглашение уже почти согласовано – остались только формальности. Ожидается, что Риос сегодня проведет свой прощальный матч за Палмейрас против Атлетико Минейро. После этого он подпишет контракт с Бенфикой на 5 лет и будет зарабатывать около 2,5 миллиона евро в год "чистыми".

Права на игрока были распределены между несколькими сторонами: Палмейрас имел 70%, Гуарани – 13,4%, Фламенго – 6,6%, а еще 10% принадлежали самому футболисту. Риос отказался от своей доли, чтобы облегчить трансфер.

Риос стал одним из самых горячих имен на рынке после удачных выступлений за Палмейрас в Клубном чемпионате мира-2025 и бразильской Серии A.

Это будет первая европейская команда в карьере 25-летнего колумбийца. До Палмейраса он выступал за Гуарани, играл в Мексике за Мазатлан, а футбольную карьеру начинал в футзале.

Ранее сообщалось, что Рома, Манчестер Юнайтед и ПСЖ изучали возможность подписания полузащитника сборной Колумбии.

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