Клуб третьего дивизиона Норвегии подписал Лионеля Месси – игрок сменил имя, чтобы быть похожим на своего кумира

Клуб третьего норвежского дивизиона Юнкерн подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.

"Я планировал изменить имя уже некоторое время. А Лионель Месси – мой кумир. Я решил изменить имя из-за своей любви к футболу.

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Я делаю все для того, чтобы играть так, как Месси. Некоторые сходства в стиле нашей игры, однозначно, просматриваются, но мой талант, возможно, не так велик.

Также я узнал, что свое обычное имя можно поменять на немного нереальное. Те, кто знал меня раньше, до сих пор называют меня старым именем, но новые знакомые могут звать меня Лионель или Лео", – поделился норвежский Месси в комментарии VG. Отметим, что настоящее имя игрока – Даниэль Аре Кнутсен.

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