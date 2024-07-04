"Конечно, испытываю эмоции прежде всего гордости – для Украины это впервые. Конечно, мы готовимся полным образом и хотим как можно лучше себя проявить. Очень рад, что попал в финальный список. Моя семья очень гордится.

Ротань объявил предварительную заявку сборной Украины на Олимпиаду – многих звезд не отпустили, еще 4 надо выбросить

Представляем страну на Олимпиаде. Уже доказали многое, что наша нация – самая лучшая. Нам нужна поддержка нашего народа, и мы все для них сделаем. Еще до публикации официального списка были звонки из штаба Ротаня, мы разговаривали. Решали, чтобы меня отпустили, – это было не так легко.

Клуб сразу понял мою позицию, что я люблю свою страну, и должен быть на Олимпиаде при любых обстоятельствах. Дискуссия длилась недолго, они хотели меня оставить. Понимаю клуб и их поведение. Но нужно понимать, что в таком положении наша страна – должны ее поддержать все вместе.

Есть поговорка, что главное – участие. У меня самые высокие цели – конечно, это победа на Олимпиаде. Как будет, никто не знает. Но что мы, и лично я, выложимся на 100%, могу заверить. Конечно, уже слышал имена Альвареса и Отаменди. Но прежде всего мы выходим играть против них и не должны смотреть на имена, именитые ли они. Должны играть в свой футбол и демонстрировать наши фамилии на спинах", – поделился Хлань в комментарии Суспільне.спорт.

Напомним, соперниками Украины на групповом этапе Олимпиады-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).

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