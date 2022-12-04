Клуб-"шопоголик" АПЛ начал новое трансферное безумие – чемпион Бразилии стал первым зимним новичком
Ноттингем Форест решил, что летней массовой закупки все еще недостаточно.
"Лесники" оформили своего первого зимнего новичка. Им стал атакующий хавбек Густаво Скарпа из Палмейраса, сообщает официальный сайт Ноттингема.
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Игрок перешел на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. Соглашение вступит в силу только 1 января 2023-го. Скарпа был важной частью Палмейраса, который выиграл чемпионат Бразилии и дошел до полуфинала Копа Либертадорес. В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел 47 матчей, оформив 12 голов и 14 ассистов.
Напомним, Ноттингем Форест устроил настоящее сумасшествие во время летнего трансферного окна – 22 новых игрока на сумму более 145 миллионов фунтов. Правда, на паузу ЧМ-2022 "лесники" ушли в зоне вылета АПЛ, отставая от спасительного места на одно очко.
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