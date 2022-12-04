Ноттингем Форест решил, что летней массовой закупки все еще недостаточно.

"Лесники" оформили своего первого зимнего новичка. Им стал атакующий хавбек Густаво Скарпа из Палмейраса, сообщает официальный сайт Ноттингема.

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Игрок перешел на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. Соглашение вступит в силу только 1 января 2023-го. Скарпа был важной частью Палмейраса, который выиграл чемпионат Бразилии и дошел до полуфинала Копа Либертадорес. В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел 47 матчей, оформив 12 голов и 14 ассистов.

Напомним, Ноттингем Форест устроил настоящее сумасшествие во время летнего трансферного окна – 22 новых игрока на сумму более 145 миллионов фунтов. Правда, на паузу ЧМ-2022 "лесники" ушли в зоне вылета АПЛ, отставая от спасительного места на одно очко.

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