"Мои итальянские источники рассказали интересную историю, что Удинезе или было около, или предлагало на уровне разговоров сумму около 5-6 миллионов за Попова, но половина из этой суммы – стала цифра, другая половина – бонусы.

И плюс еще кажется 25 или 30% от следующего трансфера. И это могло быть реальностью в последние дни трансферного окна для Европы", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Денис Попов является воспитанником Динамо. В его активе 143 матча за киевский клуб (10 голов) и 3 поединка в составе национальной сборной Украины. Контракт центрбека с "бело-синими" действует до лета 2026 года.

