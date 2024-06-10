Готти стал тренером Лечче по ходу сезона 2023/24, сменив скандального Роберто Д'Аверсу – предыдущий наставник команды ударил игрока соперника после одного из неудачных матчей (Тома Анри из Вероны). Под его руководством команда продолжила демонстрировать атакующий стиль игры, несмотря на то, что сам Готти считается прагматичным наставником.

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В соглашении Лечче с Готти был пункт про автоматическое продление контракта в случае не вылета команды в Серию В. Когда Лука де-юре спас "джаллоросси" в элитном дивизионе, его контракт был продлён до лета 2025 года. Теперь руководство апулийцев решило продлить это соглашение ещё на один год. Как информирует официальный сайт Лечче, теперь Готти "забронирован" этим клубом до лета 2026 года.

Напомним, что в предыдущей команде – Специи – Готти тренировал украинца Виктора Коваленко.

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