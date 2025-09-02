Кальяри решил дать Андреа Белотти очередной шанс. Сарды объявили о подписании контракта с чемпионом Европы на своем официальном сайте. Соглашение рассчитано на 1 сезон.

Серия А: Тяжелый триумф Наполи, Болонья празднует успех, Аталанта снова без победы

Кальяри стал восьмым клубом для Андреа в карьере – Ранее он выступал за Альбинолеффе, Палермо, Торино, Рому, Фиорентину, Комо и Бенфику.

"Россоблу" решили представить новичка фотографией с петухом на руках. Все из-за манеры празднования Белотти голов – он демонстрирует жест с изображением гребня.