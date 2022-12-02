Туринский клуб в поисках нового нападающего обратил внимание на узбекского форварда Ромы Эльдора Шомуродова. Стороны вели переговоры в последние недели, но, похоже, трансфер не состоится, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что наставник Торино Иван Юрич не удивлен уровнем игры узбека, который в этом сезоне проводит время на скамье для запасных. Таким образом, "быки" остаются в поисках нападающего. Раньше клуб связывали с интересом к Довбику.

В текущем сезоне Довбик провел 28 матчей за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, отличившись 19 голами и 5 ассистами.

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