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Клуб Серии А официально сообщил об обнаружении у своего игрока коронавируса

20:53 67 Читати українською
Клуб Серии А официально сообщил об обнаружении у своего игрока коронавируса
ФК Торино

В Серии А обнаружили новый случай заражения коронавирусом. Жертвой стал игрок Торино.

"Во время первых медицинских тестов, проведенных игроками Торино, у одного из футболистов обнаружили COVID-19. Болезнь протекает происходит бессимптомно. Инфицированный был немедленно помещен на карантин и будет постоянно контролироваться", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Напомним, Совет министров Италии позволил клубам Серии А возобновить тренировки при условии соблюдения противоэпидемиологических мер. Дата возобновления чемпионата пока неизвестна.

К слову, Серия А ушла на вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса, после 26 туров. Торино, набрав 27 зачетных пунктов, расположился на 15-й позиции турнирной таблицы лишь в двух очках над зоной вылета.

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коронавирус Торино Торино Италия
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