Новым главным тренером Кальяри стал Давиде Никола, сообщает официальный сайт сардинцев.

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51-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2026-го года с опцией продления еще на один сезон. На этом посту он заменил Клаудио Раньери, покинувшего клуб после завершения сезона.

Напомним, Никола за свою карьеру успел поработать с Ливорно, Бари, Кротоне, Удинезе, Дженоа, Торино и Салернитаной. Последним его клубом был Эмполи, где он тренировал украинского полузащитника Виктора Коваленко.

К слову, Кальяри по итогам минувшего первенства финишировал на семнадцатой строчке турнирной таблицы Серии А.

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