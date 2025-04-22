Лацио выразил протест в связи с переносом матча против Дженоа в 33-м туре Серии А из-за смерти папы Римского.

В понедельник, 21 апреля, должны были состояться четыре матча, но они были отменены из-за смерти Папы Франциска в возрасте 88 лет. Четыре игры были перенесены на среду, 23 апреля.

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Президент Лацио Клаудио Лотито пригласил срочную встречу с FIGC – он отказывается от проведения перенесенного матча Серии А против Дженоа в среду. Лотито призвал найти альтернативное решение, потому что он вместе с командой хочет принять участие в церемонии прощания с папой Римским в Ватикане. Она состоится в день матча с Дженоа.

Босс Лацио был разъярен из-за того, что Лига Серии А не предупредила его заранее о том, что игра с Дженоа состоится в среду. Эта новость появилась, когда римская команда уже возвращалась из Генуи. Завтра ей придется повторить это путешествие, чтобы быть готовой к матчу.

В составе Дженоа играет Руслан Малиновский.

Лацио занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.

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